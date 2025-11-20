Νέες παρεμβάσεις στον ΚΟΚ με στόχο την περαιτέρω μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ένα από τα μέτρα που εξετάζεται αφορά το πώς θα ελεγχθούν αποτελεσματικότερα οι ανανεώσεις διπλωμάτων σε ηλικιωμένους, αφού σήμερα αρκεί μια απλή γνωμάτευση γιατρού.

Η διαδικασία αναμένεται να ψηφιοποιηθεί και η πλατφόρμα θα συνδέεται με την ΗΔΙΚΑ, που έχει το πλήρες ιατρικό ιστορικό των πολιτών.

Συνεπώς, εάν ένας γιατρός γνωματεύσει, για παράδειγμα, πως ένας ηλικιωμένος βλέπει άψογα, αυτό θα φανεί κατά πόσο είναι αλήθεια, βάζοντας φρένο στις ψεύτικες γνωματεύσεις. Η πίεση προς όσους γιατρούς παρανομούν θα αυξάνεται, καθώς εάν ένας ηλικιωμένος προκαλέσει ατύχημα, θα ελέγχεται ο φάκελος υγείας του και κατά πόσο ήταν σε θέση να οδηγήσει, καθιστώντας υπόλογο και τον γιατρό που του ανανέωσε την άδεια.

