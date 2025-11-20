Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Λογαριασμός
Σε ποιους δρόμους της Αθήνας υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων

UPDATE: 09:28
Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Σχιστού με μποτιλιάρισμα 1,5 χλμ, στη λεωφόρο Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.

Η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισού είναι ακινητοποιημένη από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκηδόνα λόγω τροχαίου ατυχήματος και ακινητοποίησης νωρίτερα, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα έχουν μεγάλες καθυστερήσεις, δύσκολος ο ανοδικός άξονας Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου, όπως και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.

Δύσκολη και η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού.

