Στη «φάκα» των νέων καμερών ο Τσιτσιπάς: Έτρεχε με 210 χλμ στην Αττική Οδό - Του πήραν το δίπλωμα για 1 χρόνο

Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε ανέρχεται στα 2.000 ευρώ - Καταγράφηκε από τις νέες «έξυπνες κάμερες» που αποστέλλουν πλέον τις παραβάσεις μέσω του gov.gr

Τσιτσιπάς

Βαρύ πρόστιμο επιβλήθηκε στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος καταγράφηκε από τις νέες «έξυπνες κάμερες» που έχουν εγκατασταθεί στους δρόμους και αποστέλλουν πλέον τις παραβάσεις απευθείας μέσω του gov.gr.

Ο 27χρονος τενίστας εντοπίστηκε από το σύστημα να κινείται στην Αττική Οδό με ταχύτητα 210 χλμ./ώρα, οδηγώντας το πολυτελές αυτοκίνητο που έχει στην κατοχή του. Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και έτσι συγκαταλέγεται στους πρώτους οδηγούς που έλαβαν ψηφιακή κλήση μέσω της πλατφόρμας.

Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος για έναν χρόνο.

