Βαρύ πρόστιμο επιβλήθηκε στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος καταγράφηκε από τις νέες «έξυπνες κάμερες» που έχουν εγκατασταθεί στους δρόμους και αποστέλλουν πλέον τις παραβάσεις απευθείας μέσω του gov.gr.

Ο 27χρονος τενίστας εντοπίστηκε από το σύστημα να κινείται στην Αττική Οδό με ταχύτητα 210 χλμ./ώρα, οδηγώντας το πολυτελές αυτοκίνητο που έχει στην κατοχή του. Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και έτσι συγκαταλέγεται στους πρώτους οδηγούς που έλαβαν ψηφιακή κλήση μέσω της πλατφόρμας.

Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος για έναν χρόνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.