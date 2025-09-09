«Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας» από τον σεισμό των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Νέων Στύρων Ευβοίας, ανέφερε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Η δόνηση, το επίκεντρο της οποίας εντοπίζεται στα 5 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας και είχε εστιακό βάθος 13,6 χλμ.

«Μέχρι τώρα σημειώθηκαν τουλάχιστον 15 δονήσεις με μέγεθος έως 2,7 Ρίχτερ. Έχουμε να κάνουμε μάλλον με τον κύριο σεισμό, ωστόσο πρέπει να περιμένουμε ακόμα για να δούμε την εξέλιξης της σεισμικής ακολουθίας», πρόσθεσε μιλώντας στην ΕΡΤ τις πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη, ο κ. Λέκκας ενώ υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα, η περιοχή είναι μία περιοχή που δεν δίνει συνήθως μεγαλύτερους σεισμούς με βάση τα ιστορικά και ενόργανα δεδομένα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της ακολουθίας, αλλά δεν υπάρχει κανένας μα κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές. Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Πολλοί κάτοικοι των Νέων Στύρων πέρασαν το βράδυ τους σε εξωτερικούς χώρους φοβούμενοι μεγαλύτερο σεισμό. «Ο σεισμός είχε διάρκεια και ανησυχήσαμε πολύ. Πρώτη φορά νιώσαμε τόσο δυνατό σεισμό στην περιοχή μας», δήλωσε κάτοικος των Νέων Στύρων στην απεσταλμένη της ΕΡΤ Μαρία Σταθοπούλου.

Επιπλέον, το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής καθώς και της ΕΛ.ΑΣ. και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι του Μαραθώνα στην ΕΡΤ, πρώτη φορά ένιωσαν τόσο ισχυρό σεισμό στην περιοχή.

Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου

Στο συμπέρασμα ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατέληξε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης που συνεδρίασε τα ξημερώματα.

Η Επιτροπή συμπέρανε ότι σεισμός αυτός έγινε σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα. Βεβαίως γύρω από αυτή την περιοχή έχουμε κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, αυτές οι εστίες όμως είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση. Επομένως δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία.

Βίντεο της στιγμής του σεισμού

Συναγερμό προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, η ισχυρή σεισμική δόνηση στους κατοίκους της Εύβοιας και ιδιαίτερα των Νέων Στύρων.

Τα βίντεο που δημοσιεύει το Evima είναι ενδεικτικά του μεγέθους της δόνησης.

Πηγή: skai.gr

