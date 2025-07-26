Συνελήφθη 46χρονος για εισαγωγή και μεταφορά κοκαΐνης μέσω Ιταλίας – Κατασχέθηκαν πάνω από 5,7 κιλά κοκαΐνης

Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (25/7) από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ένας 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως εισήγαγε κοκαΐνη στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, από την περαιτέρω ανάλυση και διασταύρωση των οποίων, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 46χρονου και κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του. Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή περιφερειακών ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πάτρας και Ηγουμενίτσας, εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός καμπίνας φορτηγού, να κατέχει 5 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 5.758 γραμμαρίων, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ όπως προέκυψε ο κατηγορούμενος εισήγαγε την κοκαΐνη από την Ισπανία στη χώρα μας, μέσω Ιταλίας.

Πέραν της ναρκωτικής ουσίας, επιπλέον κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, χάρτινη κούτα στην οποία βρίσκονταν τα ναρκωτικά, τράκτορας καθώς και επικαθήμενο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

