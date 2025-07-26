Συνελήφθη 46χρονος για εισαγωγή και μεταφορά κοκαΐνης μέσω Ιταλίας – Κατασχέθηκαν πάνω από 5,7 κιλά κοκαΐνης

Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (25/7) από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ένας 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως εισήγαγε κοκαΐνη στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, από την περαιτέρω ανάλυση και διασταύρωση των οποίων, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 46χρονου και κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του. Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή περιφερειακών ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πάτρας και Ηγουμενίτσας, εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός καμπίνας φορτηγού, να κατέχει 5 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 5.758 γραμμαρίων, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ όπως προέκυψε ο κατηγορούμενος εισήγαγε την κοκαΐνη από την Ισπανία στη χώρα μας, μέσω Ιταλίας.
Πέραν της ναρκωτικής ουσίας, επιπλέον κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, χάρτινη κούτα στην οποία βρίσκονταν τα ναρκωτικά, τράκτορας καθώς και επικαθήμενο.
Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.