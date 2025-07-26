Δύο συλλήψεις για εμπρησμό από πρόθεση σε γεωργική έκταση στην Κρήτη

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα δύο άτομα με την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ertnews.gr, συνελήφθησαν στις 24 Ιουλίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου, δύο (2) ημεδαποί, ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιάς από πρόθεση σε γεωργική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Πηγή: skai.gr
