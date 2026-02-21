Συνελήφθη 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο

Συνελήφθη σήμερα το απόγευμα, από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγίου, ο δράστης των πυροβολισμών των τεσσάρων ανηλίκων αγοριών χθες το βράδυ στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος.

Ο 45χρονος συλληφθείς αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ομολόγησε την πράξη του.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, οι τέσσερις ανήλικοι περπατούσαν αμέριμνοι κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος όταν, δέχτηκαν ξαφνικά πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου οι τρεις ενώ ο ένας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, με πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια του. Μάλιστα σύμφωνα με τον πατέρα του θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Πηγή: skai.gr

