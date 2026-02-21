Άγνωστος πυροβόλησε εναντίον τριών ανηλίκων περίπου στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, τα θύματα της πρωτοφανούς αυτής ενέργειας περπατούσαν στην οδό Φιλοποίμενος και ξαφνικά δέχτηκαν πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο από σπίτι.



Πηγή: skai.gr

