Νέο βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τους Γόννους Λάρισας όπου και την Κυριακή που μας πέρασε σημειώθηκε η διπλή ανθρωποκτονία σε ξυλουργείο με τον δράστη να αυτοκτονεί έχοντας «ταμπουρωθεί» στην επιχείρηση.

Ο 60χρονος δράστης σκότωσε δύο άνδρες, με τους οποίους, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές, ενώ ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του, πριν συλληφθεί από τους αστυνομικούς.

Το βίντεο από τη διαπραγμάτευση τράβηξε πολίτης από μπαλκόνι κοντά στον τόπο της τραγωδίας, καταγράφοντας τις φωνές των αστυνομικών, οι οποίοι μιλούσαν στον δράστη προσπαθώντας να τον αποτρέψουν να αυτοκτονήσει ενώ του ζητούν να παραδοθεί.

«Παραδώσου, μην το κάνεις», ακούγεται χαρακτηριστικά να λέει ο διαπραγματευτής λέγοντας του πως εφόσον παραδοθεί όλα θα πάνε καλά.

«Μην το κάνεις. Παραδώσου! Παραδώσου! Παραδώσου, μην το κάνεις αυτό, είναι χειρότερο» λέει ο αστυνομικός στον 60χρονο.

Ο 60χρονος είχε στον τόπο του εγκλήματος ολόκληρο οπλοστάσιο με όπλα, σφαίρες, χειροβομβίδες και εκρηκτικά.

Τα τελευταία λόγια του δράστη

«Δυστυχώς έγινε αυτό το οποίο φοβόμουν», δήλωσε ο δικηγόρος του 60χρονου, Στέλιος Σούρλας το μεσημέρι της Κυριακής, αναφέροντας πως τα τελευταία λόγια του δράστη πριν αυτοκτονήσει ήταν «χάρηκα που σε γνώρισα, είμαι περήφανος, κάντε κουμάντο για την κηδεία μου, γιατί δεν υπάρχει καθόλου χρήμα για αύριο».

Ο ίδιος εξήγησε πως προσπάθησε να αποτρέψει τον δράστη να προβεί στην τραγική πράξη του, ωστόσο εκείνος ήταν αποφασισμένος, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο. «Νομίζω και αυτό συνέβαλε», σημείωσε.

«Δεν ξέρω αν τον έφερε σε επαφή η αστυνομία με την οικογένεια και το παιδί του. Αυτό που κατάλαβα εγώ, είναι ότι ήταν αποφασισμένος», σημείωσε ο κ. Σούρλας.

Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του δράστη και οι σχέσεις του με τη Χρυσή Αυγή

Ο 60χρονος είχε πλούσιο ποινικό παρελθόν, ενώ όπως έγινε γνωστό είχε κομβική θέση στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής με παρουσία στα τάγματα εφόδου.

«Είχε φτιάξει μια συμμορία στη Λάρισα και όπου έβλεπε Ρομά πήγαινε και τους χτύπαγε. Στις λαϊκές ή με τα παλιοσίδερα που μάζευαν με τα αγροτικά ή έβγαιναν έξω τα παιδιά στις καφετέριες, πήγαινε αυτός με την ομάδα και τους σακάτευε στο ξύλο», αναφέρει μαρτυρία στο Mega.

Πατέρας ενός παιδιού, το 2001 συνελήφθη όταν καλώντας σε τοπική εφημερίδα ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση με χειροβομβίδα σε δύο τουρκικά φορτηγά στο τελωνείο της Λάρισας.

Στις εκλογές του 2012 το όνομά του συμπεριλήφθηκε στο ψηφοδέλτιο των υποψήφιων βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Το 2014 εμφανίστηκε στο πλευρό των καταδικασθέντων Κασιδιάρη και Παναγιώταρου πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές όταν ήταν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης.

Λίγο μετά, ο 60χρονος διαγράφηκε από το κόμμα και εξαπέλυσε κατηγορίες για μέλη της Χρυσής Αυγής για διορισμούς συγγενικών προσώπων και άτοκα δάνεια.

Πριν από έναν χρόνο συμμετείχε σε συγκέντρωση στα Φάρσαλα για τα Ίμια. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων τις περιοχής, συμμετείχε και σε άλλες παράτυπες δραστηριότητες ενώ στα social media του φρόντιζε να μην κρύβει ποτέ τις ακραίες θέσεις του.

Παράλληλα, υπήρχε καταγγελία σε βάρος του και για ενδοοικογενειακή βία.

«Τους έδωσα στο κεφάλι» - Οι δηλώσεις του 60χρονου πριν αυτοκτονήσει

Μάλιστα, ενώ είχε κάνει το διπλό έγκλημα, ο 60χρονος έκανε και δηλώσεις στο Star, ενώ ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ.

Η επικοινωνία του 60χρονου με τον τηλεοπτικό σταθμό έγινε στις 12:41 και περιέγραψε τις δολοφονίες, λέγοντας πως ο ένας άνδρας «την έφαγε τζάμπα» αφού δεν τον γνώριζε:

«Γύφτος μου φαίνεται που τον έριξα στο κεφάλι. Ο άλλος, ο οδηγός δεν πρέπει να είναι γύφτος. Την έφαγε τζάμπα αυτός, άστο γ... Τέλος πάντων, έρχονται. Με το που έρχονται να πούμε του λέω “μάγκα τι γίνεται; Άλλο νούμερο μου είχες δώσει να ελέγξω και άλλα και πάει να με κάνει μαρς. Επειδή εγώ ήμουν με τις πατερίτσες νόμιζε, ότι θα με έκανε καλά. Τον κάνω ένα άδειασμα και του δίνω μια στο κεφάλι με το 38άρι και δίνω και μία στον άλλο, τον, πως τον λένε, τον οδηγό. Και τους έδωσα στο κεφάλι και τελείωσε. Την πλήρωσε άδικα ο οδηγός. Αλλά τη δουλειά πρέπει να μου την έκανε Λαρισαίος από εδώ. Δεν έχω στοιχεία.

Χειροβομβίδες έχω και εκρηκτικά έχω. Και καλάσνικοφ. Κορίτσι μου, όπως έλεγε ο μεγάλος μας πατέρας με το μικρό του μουστάκι “τα δέντρα πεθαίνουν όρθια”. Εγώ μία φορά θα ψοφήσω. Δύο δεν θα ψοφήσω. Έναν καφέ ζητάω. Θέλω έναν καφέ να ηρεμήσω και να το συζητήσω».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας τα εξής:

«Επειδή είμαι άρρωστος πούλησα, πουλάω τα μηχανήματα από το εργοστάσιο. Τώρα ποιος τους είπε για εμένα, δεν ξέρω. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ξυλουργοί. Ήρθε με έναν γύφτο αυτός στην αρχή.

Με παίρνει τηλέφωνο αυτός ο ..., και μου λέει θα έρθουμε και θα σου δώσω επιταγές. Με έπεισε, πολύ καλός στο ψηστήρι. Μου δίνει τα στοιχεία του, τα ελέγχω λοιπόν γκαραντί.

Ήρθαν να πούμε, φορτώνουν τα μηχανήματα αλλά ήταν άλλες οι επιταγές, άλλος λογαριασμός. Φεύγουν αυτοί και λέω δεν ελέγχω λίγο. Ελέγχω και λέει καμία σχέση αυτά τα φύλλα με το προηγούμενο όνομα.

Την πάτησα λέω και δεν μίλησα καθόλου. Το έπαιζα βλάκας εγώ να πούμε. Λέω ρε... με εμένα που δεν έπρεπε να μπλέξετε είναι, με εμένα. Τέλος πάντων βγάζω αγγελία ότι πουλάω και άλλο ένα μηχάνημα. Με παίρνουν τηλέφωνο. “Γεια σου μπορούμε να έρθουμε;”. Λέω “ναι, αυτή είναι η τιμή”. Μου λέει αυτήν τη φορά θα στα βάλω χιλιάρια τα... Τέλος πάντων από τα 32.000 πήρα τα 2.000. Έτσι; Δύο χιλιάρικα.

Και δεν μιλάω καθόλου. Το παίζω Αλέκος. Εγώ ξέρω την αγορά, αυτοί οι (...) αν σε ρίξουν, λεφτά από αυτούς δεν παίρνεις».

Δείτε εικόνες από το οπλοστάσιο που είχε ο δράστης:

Τι αναφέρει η ιατροδικαστική

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από την ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων προκύπτει πως ο 60χρονος τους πυροβόλησε εξ επαφής.

Το πρώτο θύμα φέρει διαμπερές τραύμα στο κεφάλι, πιθανότατα από καλάσνικοφ, ενώ το δεύτερο φέρει δυο τραύματα (σε θώρακα και κεφάλι) από το 38άρι πιστόλι, με το οποίο αυτοκτόνησε, μετά από αρκετές ώρες ο δράστης.

Σύμφωνα πάντα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, οι δολοφονίες πρέπει να έγιναν μεταξύ 11 π.μ. και 1 μ.μ το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.

Πηγή: skai.gr

