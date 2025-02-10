Σε συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου Ε65 προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας, οι αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Νωρίτερα, μήλα έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ στη Λάρισα πέταξαν οι αγρότες από την περιοχή της Αγιάς, που οργισμένοι ζητούν αποζημιώσεις από τις χαλαζοπτώσεις του καλοκαιριού που έπληξαν την περιοχή. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, μηλοπαραγωγοί συγκεντρώθηκαν έξω από το υποκατάστημα της Λάρισας κι απαίτησαν να εκδοθούν τα πορίσματα με σκοπό αποζημιωθούν.

Παράλληλα, οι μηλοπαραγωγοί διαμαρτύρονται για μία σειρά προβλημάτων, καθώς πολλοί δεν έχουν αποζημιωθεί από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023, όπως και από τα «de minimis».

«Διαμαρτυρόμαστε σήμερα έξω από τον ΕΛΓΑ, γιατί τον Ιούλιο του 2024, που μας χτύπησε το χαλάζι και χάσαμε τις παραγωγές μας, έως και σήμερα δεν έχουμε αποζημιωθεί, γιατί δεν έχουν βγει ακόμα τα πορίσματα και θα δούμε αν θα βγουν έως το τέλος Φεβρουαρίου, για να πληρωθούμε τον Απρίλιο», ανέφερε ο αγρότης, Βασίλης Σμυρλής.

«Πολλοί συνάδελφοι ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις από τον Daniel, ενώ αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και με το de minimis, που δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε τα λεφτά. Έχετε αναρωτηθεί πως ζούμε οι παραγωγοί τις οικογένειές μας με αυτές τις συνθήκες. Πώς γίνεται να ζήσει κάποιος χωρίς εισόδημα; Ο ΕΛΓΑ και η κυβέρνηση ας μας απαντήσουν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Συνεταιρισμού Ανάβρας, Γιάννης Ζαχαράκης, τόνισε ότι «το βασικό μας πρόβλημα είναι οι εκτιμήσεις που ακόμα και σήμερα δεν έχουν βγει από το χαλάζι που έπεσε τέλος Ιουλίου. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ο ΕΛΓΑ χρειάζεται αναμόρφωση κι εμείς δεν ξέρουν τι μαγειρεύουν για εμάς, χωρίς εμάς».

