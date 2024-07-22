Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες τα ξημερώματα, από αστυνομικούς του Τμήματος Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, 36χρονος αλλοδαπός οδηγός ΙΧΕ αυτοκινήτου, για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, έλλειψη άδειας οδήγησης και για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Θύμα της αδιανόητης συμπεριφοράς; του 36χρονου ήταν η ΑμεΑ πρωταθλήτρια στον στίβο Ειρήνη Κουρούβανη, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, 36χρονος οδηγός κινούμενος στην οδό Πατησίων, παρέσυρε γυναίκα με αναπηρικό αμαξίδιο (με κινητήρα), η οποία βρίσκονταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και την εγκατέλειψε τραυματισμένη, διαφεύγοντας από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που περιπολούσαν στην περιοχή και ενημερώθηκαν για το τροχαίο ατύχημα και μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον 36χρονο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

