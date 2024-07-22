Αλιευτικό σκάφος κατά τη διάρκεια προσέγγισής του στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προσέκρουσε σε ελλιμενισμένο τουριστικό σκάφος λόγω λανθασμένων χειρισμών. Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα ενώ από την πρόσκρουση προέκυψαν εκδορές στο αλιευτικό σκάφος και υλικές ζημιές στο τουριστικό σκάφος. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, που διαπίστωσαν ότι τους χειρισμούς έκαναν δύο αλλοδαποί και όχι ο κυβερνήτης του αλιευτικού. Και οι τρεις συνελήφθησαν ενώ από το συμβάν δε αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δύο σκαφών μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα του αλιευτικού σκάφους και την προσκόμιση νέου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του τουριστικού.

