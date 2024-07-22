Αυξημένες κατά 14% ήταν οι αιτήσεις για εγγραφές-επανεγγραφές βρεφών-νηπίων στους 27 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2024-2025 οι αιτήσεις ανήλθαν σε 4.146.

Η λειτουργία των ιδιόκτητων ΒΝΣ ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 06:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Στην Αττική λειτουργούν ΒΝΣ στους Δήμους Αχαρνών, Αγίας Βαρβάρας, 'Ανω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού, Περιστερίου και Χαϊδαρίου ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα λειτουργούν στις πόλεις Αγρινίου, 'Αρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Λάρισας, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων.

Συνολικά, θα φιλοξενηθούν εντελώς δωρεάν έως και 1.492 βρέφη και νήπια, με τα κριτήρια επιλογής να είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Οι προσωρινοί πίνακες των επιλεγέντων, των αναπληρωματικών και των αποκλειομένων βρεφών-νηπίων θα αναρτηθούν εντός του επόμενου διαστήματος.

Πηγή: skai.gr

