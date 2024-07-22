Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Συκάμινο Ωρωπού: Ήχησε το 112 - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πάνω από 70 πυροσβέστες στο σημείο - Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα

UPDATE: 17:33
Φωτιά στο Συκάμινο Ωρωπού

Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Συκάμινο Ωρωπού.

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται σπίτια. Παρότι το σημείο έχει καεί στο παρελθόν, έχει πλέον αναγεννηθεί πλήρως με αποτέλεσμα να υπάρχει πυκνή φυτοκάλυψη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα επιχειρούν 73 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρα τμήμα, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Δείτε το βίντεο που ανέβηκε στο Facebook, στην ομάδα Πυρκαγιά Ενημέρωση: 

φψτια ωροπος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Ωρωπός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark