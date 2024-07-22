Φωτιά στο Συκάμινο Ωρωπού

Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Συκάμινο Ωρωπού.
Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται σπίτια. Παρότι το σημείο έχει καεί στο παρελθόν, έχει πλέον αναγεννηθεί πλήρως με αποτέλεσμα να υπάρχει πυκνή φυτοκάλυψη.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 22, 2024
📌 #Ωρωπός
🆘 Δασική πυρκαγιά 🔥στην περιοχή #Συκάμινο #Ωρωπού
❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα επιχειρούν 73 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρα τμήμα, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
Δείτε το βίντεο που ανέβηκε στο Facebook, στην ομάδα Πυρκαγιά Ενημέρωση:
