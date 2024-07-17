Κλειστός λόγω καύσωνα θα παραμείνει σήμερα, από 12 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα, ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.
«Λόγω της πρόβλεψης υψηλών θερμοκρασιών, ο Αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης θα πρέπει να κλείσει από τις 12 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα» αναφέρει το υπουργείο.
Πηγή: skai.gr
