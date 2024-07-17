Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στο Άργος Ορεστικό της Καστοριάς, όταν μια μεγαλόσωμη αρκούδα εγκλωβίστηκε - για άγνωστο λόγο- στο κέντρο της πόλης.

Αρχικά το ζώο εντόπισε μια παρέα νεαρών, που το είδαν να τρέχει πανικόβλητο σε κεντρικές οδούς της μικρής πόλης. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία και η πυροσβεστική και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του ζώου.

Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες τους, αποφεύγοντας την προσέγγιση του ζώου.

Με τη βοήθεια των υπαλλήλων του Δασαρχείου Καστοριάς και με τη χρήση κροτίδων, η αρκούδα, μετά από δύο ώρες, οδηγήθηκε προς την έξοδο της πόλης.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, σε άλλο σημείο της πόλης υπήρχε η παρουσία μια μικρής αρκούδας, που φαίνεται ότι ήταν το μωρό της, το οποίο, για κάποιον λόγο, χωρίστηκε από τη μητέρα του.

Δήμαρχος Άργους Ορεστικού: «Θα αλλάξουν όλα για όσους νομίζουν ότι μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί»

Ο δήμαρχος Άργους Ορεστικού, Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο σημείο, συμμετέχοντας στις προσπάθειες απεγκλωβισμού του ζώου, φανερά ενοχλημένος από την εξέλιξη του γεγονότος, αλλά και από τα συνεχή περιστατικά παρουσίας αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές, δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ της Καστοριάς ότι την επόμενη περίοδο «θα αλλάξουν όλα για όσους νομίζουν ότι μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί».

«Στέλνω το μήνυμα σε όλους αυτούς που προσπαθούν να περάσουν ότι ζούμε μαζί, τους λέω ότι δηλώνω παρών εδώ. Αλλά αυτοί σήμερα είναι απόντες από παντού. Και θα τα πούμε στην πορεία. Όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν ποιος είναι ο Πάνος Κεπατσόγλου. Θα τα πόυμε αππο εδώ και πέρα το τι θα γίνει. Η ιστορία τώρα ξεκινάει!» δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα ditikostipos.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.