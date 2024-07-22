Συνελήφθη, την Παρασκευή, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 25χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών, κατ' εξακολούθηση.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία άγνωστος προέβαινε σε παράνομη ζωντανή μετάδοση από συνδρομητικά τηλεοπτικά κανάλια της, ενώ διαφήμιζε τις υπηρεσίες του στο διαδίκτυο, έναντι χρηματικής αμοιβής με τη μορφή συνδρομής.

Τα παραπάνω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από έρευνα και ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων που προέκυψαν, εξακριβώθηκε η εμπλοκή του 25χρονου στην υπόθεση.

Από έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, διαπιστώθηκε η χρήση μη εξουσιοδοτημένου εξοπλισμού και η αναμετάδοση περιεχομένου δύο συνδρομητικών εταιρειών, χωρίς τη νόμιμη συνδρομή και άδεια.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 συσκευές IPTV Αndroid Βox, κινητό και 2 κάρτες SIM.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Από την ΕΛΑΣ υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

* Τηλεφωνικά: 11188

* Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

* Μέσω twitter: @CyberAlertGR

* Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

* Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Πηγή: skai.gr

