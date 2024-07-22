Ασθενής μπήκε στο χειρουργείο για επέμβαση στο χέρι και βγήκε με έγκαυμα στο αριστερό του πόδι. Τη σωματική βλάβη φαίνεται πως προκάλεσε μία ελαττωματική θερμαινόμενη κουβέρτα που τοποθετήθηκε στον νεαρό ασθενή όταν εκείνος διαμαρτυρήθηκε ότι κρύωνε. Η υπόθεση διαδραματίστηκε σε ιδιωτική κλινική το 2019 και οδηγήθηκε στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους για σωματική βλάβη από συγκλίνουσα αμέλεια τον αναισθησιολόγο, τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας της κλινικής και τον νομικό της εκπρόσωπο. Σε καθέναν απ' αυτούς επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με 3ετή αναστολή, ενώ το δικαστήριο με την ίδια απόφαση αθώωσε τέσσερα άτομα που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη, και μεταξύ αυτών τον χειρουργό γιατρό, δύο νοσηλευτές και τον νομικό εκπρόσωπο της εταιρίας εμπορίας της θερμαινόμενης κουβέρτας.

Κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δέχθηκε ότι η συγκεκριμένη συσκευή δεν λειτούργησε ορθά, λόγω χρήσης ενός ακατάλληλου εξαρτήματος, με συνέπεια να ανεβάσει θερμοκρασία στους 54 βαθμούς προκαλώντας το έγκαυμα στον τότε 22 ετών ασθενή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

