Συνελήφθη, το μεσημέρι του Σαββάτου (20/7), από αστυνομικούς 37χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων και απείθεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία ο κατηγορούμενος το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Βούλας, με χρήση σιδερένιου λοστού χτύπησε και θανάτωσε αδέσποτη γάτα, που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.

Μετά από καταγγελία του συμβάντος, αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα και εντόπισαν τον 37χρονο, ο οποίος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, ενώ πραγματοποιήθηκε συλλογή πειστηρίων (σιδερένιος λοστός) που πιστοποίησαν την εγκληματική του πράξη.

Επιπλέον, σε βάρος του 37χρονου, επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το θανατωμένο ζώο που περισυλλέχθηκε από τους αστυνομικούς απεστάλη για νεκροψία- νεκροτομή στην αρμόδια Υπηρεσία.

