Επώνυμο πυρηνέλαιο ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, καθώς βρέθηκε να περιέχει άθροισμα των 4 Πολυκυκλικών Υδρογονανθράκων (Βενζο[a]ανθρακένιο + (Βενζο[a]πυρένιο + Βενζο[b]φλουορανθέιο + Χρυσένιο) 27,92 μg/kg αντί για 10 μg/kg που είναι τα ανώτατα όρια για τα έλαια και τα λίπη.

Πρόκειται για το προϊόν με τα στοιχεία: «ΜΙΝΕΡΒΑ ΝΙΚΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ», ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 16.11.2024. Υπεύθυνη για την κυκλοφορία του προϊόντος εταιρεία, σύμφωνα με την ετικέτα επισήμανσής του, είναι η επιχείρηση «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Το προϊόν εξετάστηκε από το Β' Τμήμα της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό, μη ασφαλές.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

