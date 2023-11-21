Επεισόδια έξω από τη Γεωπονική - Φωτιές σε κάδους

Επεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Περίπου 20 άτομα με κουκούλες έχουν ανάψει φωτιές σε κάδους, με αποτέλεσμα να κλείσει το ρεύμα προς την Αθήνα. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η λεωφόρος αποδόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.

Παρόμοιο σκηνικό εκτυλίσσεται και στου Ζωγράφου όπου και εκεί άγνωστοι βγήκαν από τον Πολυτεχνειούπολη και έβαλαν φωτιές σε κάδους. Λόγω των επεισοδίων έχει κλείσει η οδός Ούλοφ Πάλμε.

Πηγή: skai.gr

