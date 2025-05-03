Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες ο 46χρονος εξωτερικός φρουρός για το δέμα με τα ναρκωτικά που έριξε στο προαύλιο της φυλακής της Αλικαρνασσού.

Σύμφωνα με το cretapost ο 46χρονος οδηγήθηκε χθες ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τα όσα κατηγορείται.

Μετά το τέλος της απολογίας του ο ανακριτής με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα αποφάσισε την προφυλάκισή του.

Υπενθυμίζεται ότι στον εισαγγελέα ο φρουρός των φυλακών ανέλαβε πλήρως την ευθύνη λέγοντας πως ήταν εκείνος που έριξε το δέμα. Μάλιστα, επεσήμανε πως προχώρησε σε αυτήν την πράξη καθώς τον απειλούσαν και πως ήταν μόνο για μία φορά.

Το χρονικό

Το βράδυ της 21ης Ιανουαρίου όταν ο 46χρονος φρουρός έριξε ένα δέμα με ναρκωτικά στο προαύλιο χώρο των φυλακών Αλικαρνασσού.

Το δέμα περιείχε πάνω από 250 γραμμάρια χασίς σε μορφή σοκολάτας, 20 γραμμάρια κοκαΐνη, τρία αλκοολούχα ποτά και πέντε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, μίας χρήσης.

Μετά από πολύμηνη έρευνα οι αρχές ταυτοποίησαν τον 46χρονο ως δράστη και το πρωί της περασμένης Δευτέρας προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του όπου βρήκαν και κατάσχεσαν ένα τάμπλετ, έναν υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο, μία σφαίρα και μία κάλυκα, μαύρη ταινία, συσκευασία σελοτέιπ, ένα ρολό με κλωστή και πλήθος από σακουλάκια για επικάλυψή υποδημάτων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

