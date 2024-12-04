Γκαζάκι, 2 μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό, 2 προσανάμματα, φιτίλια και σπίρτα περιείχε η ύποπτη σακούλα έξω από τον ΕΦΚΑ Κυψέλης που εντοπίστηκε νωρίτερα στην οδό Κεφαλληνίας 12 στην Κυψέλη.

Στο σημείο είχαν σπέυσει τα ΤΕΕΜ καθώς και αστυνομικές δυνάμεις.

Λόγω των ελέγχων, η ΕΛ.ΑΣ. είχε προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Κεφαλληνίας από το ύψος της συμβολής της με τον οδό Κυψέλης, ωστόσο λίγο μετά τις 10.00 το πρωί η κίνηση των οχημάτων αποκαταστάθηκε.

Πηγή: skai.gr

