Σήμερα Πέμπτη θα απολογηθεί στον ανακριτή ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Τη ζήλευε παθολογικά

Σύμφωνα με το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης, ο 41χρονος έτρεφε παθολογική ζήλια για εκείνη, ενώ διέδιδε στο δικό του περιβάλλον ότι η 39χρονη διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό.

Σύμφωνα την ΕΡΤ, ο δράστης είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του, ενώ είχε βάλει και συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι της οικογένειας, ώστε να ελέγχει κάθε κίνηση της 39χρονης.

Μάλιστα, δεν δίστασε να δημιουργήσει και ψεύτικο προφίλ στο Instagram προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της 39χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «θάνατος».

Οι καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά

Εν τω μεταξύ, όπως προκύπτει από τις έρευνες, είχε γίνει αντιληπτό εδώ και αρκετούς μήνες από το κύκλο φίλων της 39χρονης ότι έπεφτε θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της και πατέρα των δυο ανήλικων κοριτσιών τους, 6 και 10 ετών αντίστοιχα, χωρίς όμως να υπάρχει σχετικό ιστορικό στις Αρχές.

Φίλος του θύματος ανέφερε σχετικά ότι «σε μια έξοδό μας για καφέ μάς μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά κι ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της».

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκονται εκ νέου καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο και αφορούσαν την 39χρονη Βασιλική. Τότε, το θύμα δεν είχε εμφανιστεί στο μάθημα χορού που πήγαινε και οι φίλοι της που γνώριζαν την κατάσταση στο σπίτι ανησύχησαν και άρχισαν να την αναζητούν και μέσω αστυνομίας.

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στη 39χρονη Βασιλική

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, γείτονες αλλά και πλήθος πολιτών βρέθηκαν χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλαμάτας για να αποχαιρετήσουν τη 39χρονη Βασιλική, η οποία έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο, πέφτοντας θύμα της συζυγικής βίας.

Εκατοντάδες άνθρωποι, κάθε ηλικίας, συνόδευσαν την άτυχη γυναίκα στην τελευταία της κατοικία, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη απέναντι στην έμφυλη βία. Κοινή ευχή όλων ήταν η Βασιλική να είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας στη χώρα. Ιδιαίτερα φορτισμένοι ήταν οι επικήδειοι που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής από τη διευθύντρια του σχολείου στο οποίο φοιτά η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, αλλά και από μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Μέσα από τα λόγια τους αναδείχθηκε η αγωνία για το μέλλον των δύο παιδιών της Βασιλικής, αλλά και η ανάγκη να σταθεί ολόκληρη η κοινωνία δίπλα στην οικογένειά της. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον πόνο των παιδιών που καλούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς τη μητέρα τους, αλλά και στη δύναμη που θα χρειαστούν οι δικοί της άνθρωποι για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της.

«Καθαρές» οι πρώτες εξετάσεις των ανήλικων παιδιών

Τα αποτελέσματα από τις βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, φαίνεται να είναι καθαρές. Οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ωστόσο, αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους και θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην πορεία της ανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή του θύματος πρόκειται να ξεκινήσει διαδικασίες για να πάρει την επιμέλειά τους.

Ο 41χρονος καθ’ ομολογία δράστης της άγριας αυτής δολοφονίας θα παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Καλαμάτας σήμερα, Πέμπτη, και όπως όλα δείχνουν θα επιμείνει στην υπερασπιστική γραμμή, σύμφωνα με την οποία βρισκόταν σε θέση άμυνας.

Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα στοιχεία που έχουν δει στο φως της δημοσιότητας από τον ιατροδικαστή καθώς τα ευρήματα μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη με 45 μαχαιριές σε όλο της το σώμα.

Πηγή: skai.gr

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