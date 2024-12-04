Το δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες ένας εκ των δύο βασικών κατηγορούμενων στην υπόθεση εκβιασμού σε βάρος του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση, την ίδια στιγμή που οι έρευνες των αρχών βρίσκονται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.

Πρόκειται για τον 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στην Αμαλιάδα, με τα προερχόμενα από τον εκβιασμό λεφτά στο χέρι και σε βάρος του έχει ασκηθεί από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης κατ΄ επάγγελμα και για σύσταση συμμορίας σε βαθμό πλημμελήματος.

Κατά την διάρκεια της απολογίας του ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, η οποία διήρκησε περίπου τρεις ώρες, ο 35χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέος, αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή του στις δύο περιπτώσεις εκβιασμών που του έχουν αποδοθεί στο κατηγορητήριο, δηλαδή το Μάιο του 2023 και την 29η Νοεμβρίου του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι, ειδικότερα για την υπόθεση από την οποία προέκυψε η σύλληψή του, δεν υπήρξε εκβιασμός και ισχυρίστηκε ενώπιον της Ανακρίτριας ότι «πήγα να πάρω κάποια χρήματα από νόμιμη αιτία στα πλαίσια ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού με την πλευρά του κ. Κοροβέση, για μια απαίτηση που είχα από συκοφαντική δυσφήμηση που είχε τελέσει ο ίδιος εις βάρος μου».

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου, ο οποίος κατέθεσε και υπόμνημα, δεν έγιναν αποδεκτοί και η Ανακρίτρια διέταξε την προσωρινή του κράτηση με την σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα.

Ο 35χρονος κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης κατ’ επάγγελμα, που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος, αφού δεν κατάφερε να εισπράξει το κέρδος από τον εκβιασμό, γιατί τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα που προήλθαν από την πράξη της εκβίασης κατασχέθηκαν, όμως, σύμφωνα με την δίωξη που του έχει ασκηθεί, έδρασε με οργανωμένο σχέδιο, τέτοιο που του επέτρεπε να εκβιάσει ξανά στο μέλλον.

Όσον αφορά το δεύτερο πρόσωπο, που είναι επίσης φυσικός αυτουργός και αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία της εκβίασης κατ’ επάγγελμα, κατηγορείται ότι έχει τελέσει δύο εκβιασμούς, εισπράττοντας το Μάιο του 2023 το ποσό των 3.000 ευρώ και το καλοκαίρι του 2024 το ποσό των 18.000 ευρώ, από τον Νίκο Κοροβέση.

Ο 44χρονος έλαβε κλήτευση για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη στις 11 το πρωί ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, όπου πιθανότατα θα λάβει τη νόμιμη προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του.

Τέλος, οι δικηγόροι που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας εκ μέρους του κ. Κοροβέση παραμένουν οι Θοδωρής Αντωνόπουλος και Μάκης Παπαγιαννόπουλος, ενώ ο δικηγόρος Διονύσης Ζησιμόπουλος δηλώθηκε εκ παραδρομής.

