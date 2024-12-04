Η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη να αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την έλευση των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς καθώς σήμερα, στις 6 το απόγευμα, θα ανάψει, στην πλατεία Αριστοτέλους, το χριστουγεννιάτικο δέντρο και μαζί ο εορταστικός διάκοσμος σε όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η κακοκαιρία Bora και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην πόλη το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας και αρκετές καταστροφές, ανέστειλαν για κάποια 24ωρα τη φωταγώγηση του επιβλητικού δέντρου. Ωστόσο, απόψε, χιλιάδες λαμπιόνια θα στολίσουν το έλατο, ύψους 18 μέτρων, που ήλθε από τον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής.

Τα πάντα από πλευράς προετοιμασίας είναι έτοιμα ώστε να δοθεί το σήμα για «καλές γιορτές» από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, ενώ κάτοικοι και τουρίστες θα διασκεδάσουν με τη συναυλία του γνωστού καλλιτέχνη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, του συγκροτήματος Onirama και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του δήμου Θεσσαλονίκης. Χορηγός της συναυλίας είναι η «ΑΚΤΩΡ» και παρουσιαστής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Το φετινό πρότζεκτ των Χριστουγέννων ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό υπό την επίβλεψη του αντιδημάρχου Πολιτισμού και Τουρισμού, Βασίλη Γάκη, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, Παντελή Καζαντζίδη. Ο κ. Γάκης ανέλαβε να αναζητήσει χορηγούς για να καλυφθούν τα έξοδα εξαιτίας της οικονομικής στενότητας στα ταμεία του δήμου, να συντονίσει τις υπηρεσίες και παράλληλα να «τρέξει» καμπάνια με τον τίτλο «Christmas in Thessaloniki» σε Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε να προσελκύσει η πόλη επισκέπτες.

Πέρα από το άναμμα του ελάτου, σε όλο τον άξονα της Αριστοτέλους, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους, μικροί και μεγάλοι θα συναντούν πλέον το σκηνικό ενός στολισμένου παιδικού δωματίου. Τεράστια χριστουγεννιάτικα στολίδια, αρκούδια, ελάφια, γλειφιτζούρια, γλυκά, κουτιά από δώρα που θα ξεπερνούν τα τρία μέτρα θα στηθούν σε αρκετά σημεία της πόλης, δίνοντας τη δυνατότητα στον κόσμο να χαρεί και να φωτογραφηθεί.

Αύριο η Λευκή Νύχτα

Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνει, αύριο, για πρώτη φορά «Λευκή Νύχτα», με τα καταστήματα να μένουν ανοιχτά έως αργά το βράδυ για τους καταναλωτές που επιθυμούν να κάνουν τα ψώνια τους.

Τόσο το άναμμα του δέντρου στην Αριστοτέλους όσο και η «Λευκή Νύχτα» επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το περασμένο Σάββατο ώστε η πόλη να γιορτάσει με πολλές δράσεις την έναρξη των δρομολογίων του μετρό, όμως η κακοκαιρία οδήγησε στην αναβολή των σχεδίων.

Σημειώνεται πως εκτός από την Πλατεία Αριστοτέλους, χριστουγεννιάτικα δέντρα θα ανάψουν από τον δήμο Θεσσαλονίκης σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα ώστε να «φωτίσουν» όλες οι γειτονιές. Τέλος, μέσα στον Δεκέμβριο θα στηθούν αρκετά πάρτι για να παραμείνει «ζωντανή» η διάθεση του κόσμου, ενώ η αλλαγή του χρόνου και η έλευση του 2025 θα γίνει φέτος για πρώτη φορά με φόντο τον Λευκό Πύργο και όχι στην Αριστοτέλους, όπως τα προηγούμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.