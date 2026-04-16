Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός σε σπηλιά στην παραλια της Φαλάσαρνας, νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ο θάνατος είναι πρόσφατος δεν πρόκειται δηλαδή για σορό σε σήψη. Ο νεκρός δεν φοράει ρούχα ενώ η πρώτη εικόνα δεν παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια.
Στο σημείο σπεύδουν άνδρες από το ΑΤ Κισσάμου όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.