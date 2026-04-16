Χανιά: Συναγερμός για νεκρό άνδρα σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα

Ο θάνατος είναι πρόσφατος δεν πρόκειται δηλαδή για σορό σε σήψη - Ο νεκρός δεν φοράει ρούχα ενώ η πρώτη εικόνα δεν παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός σε σπηλιά στην παραλια της Φαλάσαρνας, νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ο θάνατος είναι πρόσφατος δεν πρόκειται δηλαδή για σορό σε σήψη. Ο νεκρός δεν φοράει ρούχα ενώ η πρώτη εικόνα δεν παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο σπεύδουν άνδρες από το ΑΤ Κισσάμου όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark