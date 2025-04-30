Στη σύλληψη ενός 23χρονου Πακιστανού που, σύμφωνα με την καταγγελία 17χρονης, της επιτέθηκε προσπαθώντας να τη βιάσει, προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας, χθες το βράδυ (29-4-2025).

Η ανήλικη δέχθηκε την επίθεση ενώ βρισκόταν σε διαμέρισμα, μαζί με τέσσερα ακόμη άτομα (τρεις Πακιστανοί και ένας Έλληνας).

Ένας από τους Πακιστανούς που βρίσκονταν στον χώρο και ο Έλληνας, βοήθησαν την 17χρονη να ξεφύγει και από κοινού προχώρησαν στην καταγγελία του περιστατικού.

Αστυνομικοί που πήγαν στο διαμέρισμα, συνέλαβαν τον 23χρονο Πακιστανό και έναν ακόμη 17χρονο ομοεθνή του που βρισκόταν στον χώρο.

Ο 23χρονος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Την προανάκριση διενεργεί το Β΄ Α.Τ. Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

