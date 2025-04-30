Ακόμη ένας διανομέας έπεσε θύμα ληστείας στον Πύργο, με τους δράστες αυτή τη φορά να κλέβουν παραγγελίες αξίας 27 ευρώ σε σουβλάκια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Λάπατου στον Πύργο, όταν διανομέας από γνωστό σουβλατζίδικο της πόλης ανέβηκε σε πολυκατοικία για να παραδώσει παραγγελία. Όταν κατέβηκε, βρήκε το κουτί του ανοιχτό και… άδειο.

Το πρώτο περιστατικό

Η αρχή έγινε όταν διανομέας από γνωστή πιτσαρία ανέβηκε σε πολυκατοικία σε απόμερο σημείο του Πύργου για να παραδώσει παραγγελία. Δύο άνδρες τον παραφύλαγαν και προσπάθησαν να ανοίξουν το κουτί του, που περιείχε γεύματα για τα επόμενα δρομολόγια. Όμως, ο διανομέας κατέβηκε την κατάλληλη στιγμή, οι δράστες τρόμαξαν και το έβαλαν στα πόδια με άδεια χέρια.

Ανησυχία στους διανομείς

Με δύο περιστατικά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, οι διανομείς της πόλης εκφράζουν την ανησυχία τους -ιδιαίτερα όσοι εργάζονται τη νύχτα.

«Δεν φτάνει που κυκλοφορούμε μες στη νύχτα για ένα μεροκάματο, τώρα πρέπει να φοβόμαστε μήπως μας πάρουν και το φαΐ απ’ το κουτί. Μας παρακολουθούν, περιμένουν να φύγεις, να ανέβεις πάνω, και να ανοίξουν το κουτί. Όχι για χρήματα, για τα φαγητά», δηλώνει χαρακτηριστικά διανομέας στο patrisnews.com.

Πηγή: skai.gr

