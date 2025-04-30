Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία συμμορία νεαρών, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι, που άρπαζε βίαια αλυσίδες λαιμού από πεζούς στις περιοχές της Καλλιθέας, της Νέας Σμύρνης, του Νέου Φαλήρου, των Πετραλώνων και του Ταύρου.

Συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα, εκ των οποίων 8 ανήλικοι, ηλικίας 19, 18, 17, 16 και 15 ετών, ως μέλη της συμμορίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμα 8 νεαροί.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις ληστειών καθώς και μία κλοπή.

ε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- συμμετοχή σε συμμορία που διαπράττει ληστείες κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, ενώ 3 εκ των μελών, είναι ήδη έγκλειστοι σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον από τις αρχές του 2024, δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, αφού εντόπιζαν τα θύματά τους, τους προσέγγιζαν πεζή και αφαιρούσαν με βίαιο τράβηγμα αλυσίδες που φορούσαν στο λαιμό τους με την απειλή χρήσης μαχαιριών.

Έπειτα μεταπωλούσαν άμεσα σε κλεπταποδόχους τις αφαιρεθείσες αλυσίδες με σκοπό την απόκτηση οικονομικού οφέλους.

Στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

- 4 αλυσίδες,

- μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

- ψαλίδι,

- φυσίγγιο και

- εργαλείο θραύσης υαλοπινάκων.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, η πλειονότητα των κατηγορουμένων έχει απασχολήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

