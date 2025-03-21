Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές μέλη εγκληματικής ομάδας που αφαιρούσαν τα πορτοφόλια ηλικιωμένων

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου πρωινές ώρες της 18-3-2025 στον Πειραιά, δύο αλλοδαπές, 54χρονη και 28χρονη, κατηγορούμενες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται επιπλέον μία συνεργός τους.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών και ληστειών σε βάρος ηλικιωμένων και συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενες και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, η οποία χρονολογείται τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενες, με έτερες συνεργούς τους, κινούνταν περιμετρικά τραπεζικών μηχανημάτων (ΑΤΜ) στην περιοχή του Πειραιά, εντόπιζαν τα θύματά τους, επιλέγοντας κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες και παρακολουθούσαν τις κινήσεις των χεριών τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναλήψεως και ειδικότερα κατά την πληκτρολόγηση με σκοπό να διαπιστώσουν με ακρίβεια τον κωδικό ασφαλείας (PIN) της τραπεζικής τους κάρτας.

Έπειτα ακολουθούσαν τα θύματα τους και με τη μέθοδο της απασχόλησης, του εναγκαλισμού ή χωρίς να γίνουν αντιληπτές, τους αφαιρούσαν τα πορτοφόλια και προέβαιναν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών χρησιμοποιώντας τις αφαιρεθείσες τραπεζικές κάρτες.

Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση προκειμένου να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό από υπερήλικα τον τραυμάτισαν με χτύπημα στο κεφάλι.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου εξακριβώθηκαν -9- περιπτώσεις κλοπών και περίπτωση ληστείας, με το συνολικό χρηματικό ποσό που απέσπασαν να υπερβαίνει το ποσό των -20.000- ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

