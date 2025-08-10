Διευκρινίσεις, σχετικά με το περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», δίνει η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, η οποία για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)..
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «σήμερα και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.
Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ' όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.
Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.