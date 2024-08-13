ΔΕΔΔΗΕ: Αγώνας δρόμου για αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά - 400 άτομα στη μάχη

Περίπου 400 άτομα συνολικά αποτελούν το τεχνικό του προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει ενισχυθεί και με συνεργεία από ολόκληρη τη χώρα και συνεχίζει πυρετωδώς τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης των πελατών του για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που έχουν προκαλέσει οι πυρκαγιές στη ΒΑ Αττική, ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι αυτή την ώρα με εντατικούς ρυθμούς ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών στις περιοχές Βαρνάβα, Λίμνη Μαραθώνα, Καλέντζι, Γραμματικό, Σταμάτα, Πεντέλη, Βριλήσσια και Χαλάνδρι, ενώ ειδικά για την περιοχή Νταού Πεντέλης θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν καταγραφεί οι περισσότερες ζημιές στο Δίκτυο και προβλέπεται η αποκατάστασή τους στις γραμμές Μέσης Τάσης αύριο και στη συνέχεια ο προγραμματισμός για την ηλεκτροδότηση πελατών Χαμηλής Τάσης προς το τέλος της ημέρας.

Έως το τέλος της ημέρας σήμερα θα έχει επανηλεκτροδοτηθεί το σύνολο των πελατών σε όλες τις πληγείσες περιοχές, πλην ενός συνόλου περίπου 800.

Οδηγίες για ασφαλή επανηλεκτροδότηση

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο Δίκτυο Μέσης Τάσης τωνπεριοχών που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά και εντατικοποιώντας τι εργασίες για την αποκατάσταση της τροφοδότησης όλων των παροχών στη Χαμηλή Τάση, ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή προς όλους τους καταναλωτές των οποίων τα σπίτια ή τα καταστήματά τους έχουν υποστεί ζημιές, να ελέγξουν προσεκτικά την ορθή και ασφαλή λειτουργία των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους.

Για την ασφαλή επανηλεκτροδότηση όλων των κτισμάτων θα πρέπει να διασφαλιστεί η αρτιότητα των εσωτερικών εγκαταστάσεων καθώς και όλων των στοιχείων αυτής στον περιβάλλοντα χώρο (γραμμή πίνακα, μετρητής, γείωση).

Ο έλεγχος είναι απολύτως επιβεβλημένος προκειμένου τα κτίσματα να επανηλεκτροδοτηθούν, καθώς μια ανέλεγκτη ηλεκτρική εγκατάσταση, εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή όπως ηλεκτροπληξία, πρόκληση πυρκαγιάς, ή/και καταστροφές συσκευών κλπ.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται επανασύνδεση σε εγκατάσταση που έχει πληγεί από πυρκαγιά, αυτή θα πραγματοποιείται μετά από την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η οποία θα πρέπει και να υποβληθεί προηγουμένως στην Εταιρία μας.

Για οποιαδήποτε απορία ή επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ, υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να καλούν δωρεάν στο 800 400 4000 24ώρες το 24ωρο.

