Το ποσό των 4.700.000 ευρώ κατανέμεται σε οκτώ δήμους της ΒΑ Αττικής για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών της μεγάλης πυρκαγιάς του προηγούμενου 48ωρου.
Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τα ποσά που θα λάβει ο κάθε δήμος είναι τα εξής:
- Βριλησσίων 750.000
- Διονύσου 650.000
- Μαραθώνος 1.000.000
- Παλλήνης 150.000
- Πεντέλης 1.000.000
- Ραφήνας - Πικερμιου 300.000
- Χαλανδρίου 500.000
- Ωρωπού 350.000
