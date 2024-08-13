Λογαριασμός
Χρηματοδότηση 4,7 εκατ. ευρώ σε δήμους της ΒΑ Αττικής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς

Τις προηγούμενες ημέρες η ΒΑ Αττική δοκιμάστηκε από μεγάλες φωτιές - Πόσα χρήματα θα λάβει ο κάθε δήμος για την αποκατάσταση των ζημιών

Φωτιά

Το ποσό των 4.700.000 ευρώ κατανέμεται σε οκτώ δήμους της ΒΑ  Αττικής για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών της μεγάλης πυρκαγιάς του προηγούμενου 48ωρου.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τα ποσά που θα λάβει ο κάθε δήμος είναι τα εξής:

  • Βριλησσίων 750.000
  • Διονύσου 650.000
  • Μαραθώνος 1.000.000
  • Παλλήνης 150.000
  • Πεντέλης 1.000.000
  • Ραφήνας - Πικερμιου 300.000
  • Χαλανδρίου 500.000
  • Ωρωπού 350.000
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

