Το ποσό των 4.700.000 ευρώ κατανέμεται σε οκτώ δήμους της ΒΑ Αττικής για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών της μεγάλης πυρκαγιάς του προηγούμενου 48ωρου.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τα ποσά που θα λάβει ο κάθε δήμος είναι τα εξής:

Βριλησσίων 750.000

Διονύσου 650.000

Μαραθώνος 1.000.000

Παλλήνης 150.000

Πεντέλης 1.000.000

Ραφήνας - Πικερμιου 300.000

Χαλανδρίου 500.000

Ωρωπού 350.000

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

