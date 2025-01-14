Κρατούσαν ομήρους επτά παράτυπους μετανάστες από το Μαρόκο, τους ξυλοφόρτωσαν βιντεοσκοπώντας τις πράξεις τους και ζητούσαν εκβιαστικά χρήματα για να τους αφήσουν ελεύθερους. Πρόκειται για 9 άτομα, μέλη συμμορίας, που συνελήφθησαν κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι επτά Μαροκινοί παρέμειναν για δύο 24ωρα σε εγκαταλελειμμένο οίκημα, κοντά στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία», όπου τα κατηγορούμενα μέλη της συμμορίας άσκησαν σωματική βία εναντίον τους. Το υλικό που βιντεοσκόπησαν με τα κινητά τους τηλέφωνα το έστειλαν σε συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων προκειμένου να ασκήσουν πίεση και να τους καταβάλλουν 2.000 ευρώ για κάθε άτομο.

Οι διωκτικές Αρχές άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση όταν συγγενικό πρόσωπο θύματος έλαβε βίντεο στο κινητό του και απευθύνθηκε στο 112, τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη των δραστών απελευθερώνοντας τους παθόντες και συλλαμβάνοντας τους δράστες- 8 Έλληνες κι ένας Πακιστανός.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι επτά Μαροκινοί έφτασαν στην Ελλάδα διασχίζοντας προηγουμένως τον ποταμό Έβρο με την βοήθεια άγνωστου διακινητή, αφού πλήρωσαν σε κύκλωμα που δραστηριοποιείται στην απέναντι πλευρά του Έβρου. Ακολούθως οι ίδιοι φαίνεται να κινήθηκαν πεζοί μέχρι τη Ροδόπη, όπου τους παρέλαβαν μέλη της συμμορίας και τους μετέφεραν με αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη. Δύο εξ αυτών φαίνεται να ταξίδεψαν στο πορτ - μπαγκάζ του οχήματος.

Πληροφορίες, αναφέρουν ότι η συμμορία είχε λάβει μέτρα για να αποφύγει τυχόν αστυνομικούς ελέγχους κατά μήκος της διαδρομής χρησιμοποιώντας άλλο όχημα ως προπομπό. Στη συνέχεια, τους οδήγησαν στο παραπάνω οίκημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τους απήγγειλε κακουργηματική δίωξη- μεταξύ άλλων για διευκόλυνση μεταφοράς αλλοδαπών (κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και με κίνδυνο για άνθρωπο), από κοινού αρπαγή (κατά συρροή), επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ληστεία (αφαίρεσαν χρήματα που είχαν πάνω τους οι Μαροκινοί), απόπειρα εκβίασης (κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση), παραβίαση προσωπικών δεδομένων, συμμορία κ.ά. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο πήραν προθεσμία και παραμένουν υπό κράτηση.

Πηγή: skai.gr

