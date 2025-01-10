Ομόνοια: Συμμορία άρπαξε χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό 20χρονου – Δυο συλλήψεις

Ένας 19χρονος και ένας 16χρονος συνελήφθησαν στην περιοχή της Ομόνοιας καθώς μαζί με ένα ακόμα άτομο που αναζητείται από την ΕΛΑΣ, άρπαξαν χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό 20χρονου.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προσέτρεξαν όταν ένας 20χρονος άρχισε να τους καλεί σε βοήθεια φωνάζοντας «βοήθεια, πιάστε τον κλέφτη, πιάστε τον κλέφτη» καθώς λίγο νωρίτερα τρία άτομα τον είχαν εγκλωβίσει με χρήση σωματικής βίας, του είχαν αρπάξει μια χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό και είχαν διαφύγει.

Οι αστυνομικοί μπόρεσαν να ακινητοποιήσουν τους δύο από τους τρεις εμπλεκόμενους ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και του τρίτου ατόμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.