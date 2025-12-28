Συμφωνία για κοινές ασκήσεις Ελληνικών ενόπλων Δυνάμεων και IDF

Τριμερής στρατιωτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και συνεργασία μεταξύ των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου για το 2026, υπογράφηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο.

🇮🇱🤝🇬🇷🤝🇨🇾 The trilateral military cooperation work plan between Israel, Greece, and Cyprus, along with bilateral plans between the IDF and the Hellenic Armed Forces and the Cypriot National Guard for 2026, was signed last week in Cyprus.



December 28, 2025

Προβλέπεται η διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, προγράμματα εκπαίδευσης και σύσταση ομάδων εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, καθώς και ενίσχυση του στρατηγικού στρατιωτικού διαλόγου.

Όπως τονίζεται σε ανάρτηση των IDF, οι συμφωνίες αυτές ενδυναμώνουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών και συμβάλλουν στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πηγή: skai.gr

