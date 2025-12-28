Λογαριασμός
Συμφωνία για κοινές ασκήσεις από Ελληνικές ένοπλες Δυνάμεις και IDF

Οι IDF ανακοίνωσαν μια στρατιωτική συμφωνία Ελλάδας Ισραήλ Κύπρου- Προβλέπονται κοινές ασκήσεις με τις Ελληνικές Ένοπλε; Δυνάμεις- Η ανακοίνωση

Συμφωνία για κοινές ασκήσεις Ελληνικών ενόπλων Δυνάμεων και IDF

Τριμερής στρατιωτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και συνεργασία μεταξύ των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου για το 2026, υπογράφηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο.

Προβλέπεται η διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, προγράμματα εκπαίδευσης και σύσταση ομάδων εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, καθώς και ενίσχυση του στρατηγικού στρατιωτικού διαλόγου.

Όπως τονίζεται σε ανάρτηση των IDF, οι συμφωνίες αυτές ενδυναμώνουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών και συμβάλλουν στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

