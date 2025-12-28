Λογαριασμός
Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών – Κορίνθου

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε λίγο πριν την έξοδο της Πάχης. Τρία οχήματα βρίσκονται στην αριστερή λωρίδα- Αναμένονται καθυστερήσεις

Καραμπόλα 4 οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών – Κορίνθου

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε στην είσοδο της Αθηνών – Κορίνθου, λίγο πριν την έξοδο της Πάχης.

Τρία οχήματα βρίσκονται στην αριστερή λωρίδα και ένα στη δεξιά, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις.

