Καραμπόλα 4 οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών – Κορίνθου

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε στην είσοδο της Αθηνών – Κορίνθου, λίγο πριν την έξοδο της Πάχης.

Τρία οχήματα βρίσκονται στην αριστερή λωρίδα και ένα στη δεξιά, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις.

Πηγή: skai.gr

