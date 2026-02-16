Λογαριασμός
Συλλυπητήριo μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

Νίκος Ανδρουλάκης


«Η Ελλάδα αποχαιρετά με σεβασμό και υποκλίνεται στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, μια σπουδαία προσωπικότητα που έτυχε διεθνούς αναγνώρισης και διέγραψε μια κορυφαία ακαδημαϊκή διαδρομή», σημειώνει στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Οι μελέτες της για το Βυζάντιο καθώς και η βαθιά πίστη της ότι η ιστορία είναι εργαλείο αυτογνωσίας και η γλώσσα φορέας μνήμης θα αποτελούν διαχρονικούς φάρου», καταλήγει.
 

