Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Βαρδή Βαρδινογιάννη εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας:

«Μεστός ημερών, δημιουργικότητας και προσφοράς έφυγε από τη ζωή ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης έχοντας ολοκληρώσει μια πολυκύμαντη, όσο και πολλαπλά γόνιμη πορεία. Τούτη την ώρα στέκομαι ιδιαίτερα στη σεμνή όσο και αξιοπρόσεκτη θητεία του στο πλευρό της δημοκρατίας, σε καιρούς χαλεπούς. Στήριξε έμπρακτα και με κόστος το κίνημα του Ναυτικού το 1973, που στόχο είχε την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, αλλά στήριξε επίσης έμπρακτα τους απότακτους και κυνηγημένους, από τη χούντα, αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, που αρκετοί των οποίων υπήρξαν συμμαθητές του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, προσφέροντάς τους εργασία στις επιχειρήσεις του» είπε ο κ. Τασούλας.

Παράλληλα, επισήμανε ο πρόεδρος της Βουλής, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης «αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους και δημιουργικότερους επιχειρηματίες της χώρας, με πολύ σημαντική κοινωνική προσφορά, γνωστή και άγνωστη, τόσο του ίδιου όσο και της αείμνηστης συζύγου του Μαριάννας».

