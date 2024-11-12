Αυτή η πινακίδα έχει...καλλιτεχνική διάθεση. Στραβή και ανάποδη στέκεται αγέρωχη για πολλά χρόνια, στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, περίπου στο ύψος του Ρέντη, κοσμώντας κατάστημα επίπλων, όπως μεταδίδει η εκπομπή Live You στον ΣΚΑΪ.

Ο μόνος τρόπος για να διαβάσει κάποιος αυτό που αναγράφεται στην πινακίδα είναι να στρέψει το κεφάλι του ανάποδα.

Πηγή: skai.gr

