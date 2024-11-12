Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την επόμενη διετία, αναδείχθηκε η σύμβουλος Επικρατείας Σοφία Βιτάλη, αντικαθιστώντας τον μέχρι σήμερα και για δύο θητείες πρόεδρο της Ένωσης, σύμβουλο Επικρατείας Παναγιώτη Τσούκα.

Αναλυτικά, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο ΔΣ της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ, που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 30ής Οκτωβρίου 2024 και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σοφία Βιτάλη.

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Νέγρης.

Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος.

Ταμίας: Ειρήνη Σπανάκη.

Μέλος: Κωνσταντίνα Σκούρα.

Βιογραφικό σημείωμα

Η Σοφία Βιτάλη γεννήθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διορίστηκε εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, το 1990.

Προήχθη στον βαθμό του παρέδρου το 1997 και στον βαθμό του συμβούλου Επικρατείας το 2013.

Το 2001 έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο L.L.M. de droit francais europeen et international des affaires από το Πανεπιστήμιο Pantheon - Assas (Paris II), ενώ παράλληλα έκανε άσκηση στο Conseil d' Etat.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ και μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

Επίσης, διετέλεσε μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 91 του Συντάγματος, πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου των υπαλλήλων της ΔΕΗ, μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 παρ. 4 του Συντάγματος.

Τέλος, είναι μέλος της Association of European Competition Law Judges (AECLJ).

