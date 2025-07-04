Φρουρούμενος νοσηλεύεται 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 53χρονη πεζή, σήμερα το πρωί, στην επαρχιακή οδό Χαριλάου-Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 20χρονος, ο οποίος στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, τραυματίστηκε ελαφρά. Τόσο ο 20χρονος, όσο και η 53χρονη μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

