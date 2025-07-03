Λογαριασμός
Δύο συλλήψεις για παράνομα τυχερά παίγνια στη Θεσσαλονίκη

Κατασχέθηκαν 15 ηλεκτρονικοί υπολογιστές όπου παίζονταν «φρουτάκια», δύο server, καθώς και 330 ευρώ ως προερχόμενα από τη διενέργεια τυχερών παιγνίων

Χειροπέδες

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί μετά από τον εντοπισμό κατάστηματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Κατασχέθηκαν 15 ηλεκτρονικοί υπολογιστές όπου παίζονταν «φρουτάκια», δύο server, καθώς και 330 ευρώ ως προερχόμενα από τη διενέργεια τυχερών παιγνίων.

