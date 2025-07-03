Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί μετά από τον εντοπισμό κατάστηματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Κατασχέθηκαν 15 ηλεκτρονικοί υπολογιστές όπου παίζονταν «φρουτάκια», δύο server, καθώς και 330 ευρώ ως προερχόμενα από τη διενέργεια τυχερών παιγνίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.