Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 40χρονο για κλοπή 250 λίτρων πετρελαίου από φορτηγό

Πετρέλαιο κατηγορείται ότι αφαίρεσε 40χρονος από σταθμευμένο φορτηγό, με χρήση... λάστιχου κήπου, τοποθέτησε τα καύσιμα σε πλαστικά δοχεία και αποχώρησε

Σύλληψη

Ποσότητα περίπου 250 λίτρων πετρελαίου κατηγορείται ότι αφαίρεσε 40χρονος από σταθμευμένο φορτηγό, παραβιάζοντας προηγουμένως το ντεπόζιτο καυσίμων.

Με τη χρήση λάστιχου κήπου τοποθέτησε τα καύσιμα σε πλαστικά δοχεία και αποχώρησε με ΙΧ αυτοκίνητο. Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, όμως, εντοπίστηκε και συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή του Ωραιοκάστρου,  στη Θεσσαλονίκη,  από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Άρθρα
