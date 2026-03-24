Της Έλενας Γαλάρη

Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα, Τρίτη για να απολογηθεί ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

Υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα)

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα)

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από τα 321 έργα, μόνο τα 7 ήταν γνήσια. Σε ό,τι αφορά το Ευαγγέλιο που στάθηκε η αφορμή για την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, ο συνήγορός του, δηλώνει ότι το απέκτησε με πλήρη νομιμότητα: «Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση».



Πηγή: skai.gr

