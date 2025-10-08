Στη σύλληψη μιας 54χρονης Ελληνίδας και ενός 37χρονου υπηκόου Μπαγκλαντές προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης στην Αθήνα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε σχεδόν μισό κιλό χασίς.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών, τον αστυνομικό σκύλο Κ9 «Τόμπι» και με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε οικία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 437,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε εκατοντάδες μικρές συσκευασίες, δύο ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα καθώς και πλήθος από κενά σακουλάκια επιμερισμού.

Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την πώληση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι θα ανερχόταν σε 9.837 ευρώ.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες φέρονται ως μέλη κυκλώματος με σαφείς ρόλους στην αποθήκευση, διαμοιρασμό και διακίνηση κάνναβης. Παράλληλα, αναζητείται και τρίτο άτομο που εμπλέκεται ενεργά στη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

