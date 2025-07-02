Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών (υπηκόων Αλβανίας), ηλικίας 37 και 42 ετών, προχώρησαν οι αρχές στο λιμάνι του Πειραιά, οι οποίοι μετέφεραν λαθραία τσιγάρα και ποτά με το πλοίο της γραμμής.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. όχημα με επιβαίνοντες τους αλλοδαπούς, που είχε αποβιβαστεί από ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.

Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν:

- 68 φιάλες ποικίλλων αλκοολούχων ποτών διαφόρων ετικετών που στερούνταν την ένσημη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης,

- 2 ταξιδιωτικοί σάκοι με 1.457 πακέτα τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών που περιείχαν συνολικά 29.500 τσιγάρα,

- 20 πακέτα καπνού των 50γρ. έκαστο και

- 300 πακέτα ράβδων καπνού που περιείχαν 6.000 τεμάχια, στερούμενα στο σύνολο τους φορολογικά παραστατικά κατοχής ή διακίνησης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το Ι.Χ.Ε. όχημα, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τα ανευρεθέντα λαθραία καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο Α΄ Τελωνείο Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

