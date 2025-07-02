Σε φυλάκιση 2 ετών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε παθολόγος ιδιωτικού νοσοκομείου για τον θάνατο από αμέλεια 17χρονου ασθενούς, τον Δεκέμβριο του 2019, στη Θεσσαλονίκη.

Κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ με την ίδια απόφαση αθωώθηκε συνάδελφός του από το ίδιο νοσοκομείο, με ειδικότητα ορθοπεδικού.

Το κατηγορητήριο απέδιδε ποινικές ευθύνες στους γιατρούς και ειδικότερα ότι δεν διέγνωσαν στον ασθενή το σταφυλοκοκκικό σύνδρομο τοξικής καταπληξίας, με συνέπεια να χαθεί πολύτιμος χρόνος για τον προγραμματισμό ορθής θεραπείας και αντιμετώπισης της λοίμωξης. Αποτέλεσμα αυτών, ήταν σύμφωνα με τη δικογραφία, να επέλθει ο θάνατός του σε δημόσιο νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε.

Ο νεαρός, που ήταν ποδοσφαιριστής, είχε εισαχθεί στο ιδιωτικό νοσοκομείο με κλινική εικόνα άλγους προσαγωγών, αδυναμία βάδισης, πυρετό με ρίγος, εμετό - διάρροια, προλιποθυμικό επεισόδιο, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Οι γιατροί κατηγορούνται ότι δεν προέβησαν σε καμία απεικονιστική εξέταση (ακτινογραφία, υπερηχογράφημα, μαγνητική τομογραφία), κανένα επαναληπτικό έλεγχο προς παρακολούθηση των εργαστηριακών ευρημάτων και παρά την έντονη συμπτωματολογία δεν προέβησαν σε καμία διαφορική διάγνωση.

Στην απολογία του ο παθολόγος αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι είχε συστήσει ρητά την εισαγωγή του ασθενούς στην κλινική του ιδιωτικού νοσοκομείου, αλλά συνάντησε την άρνηση της μητέρας του και δόθηκε από την κλινική έντυπο δήλωσης άρνησης θεραπείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.