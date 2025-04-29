Λογαριασμός
Συναγερμός στους Θρακομακεδόνες: Ληστεία στα ΕΛΤΑ - 2 άτομα απείλησαν με όπλο

Δύο άτομα με κράνη, μπήκαν στα ΕΛΤΑ στην πλατεία Αριστοτέλους και με την απειλή όπλου αφαίρεσαν χρήματα

Αστυνομία

Συναγερμός σήμανε στους Θρακομακεδόνες το μεσημέρι της Τρίτης (29/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 12.00, δύο άτομα με κράνη, μπήκαν στα ΕΛΤΑ στην πλατεία Αριστοτέλους και με την απειλή όπλου αφαίρεσαν χρήματα. Στη συνέχεια διέφυγαν με μοτοσυκλέτα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: skai.gr

